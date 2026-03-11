Житель Одесской области планировал сбежать в Румынию на водном скутере

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пограничники в Одесской области задержали на берегу Дуная местного жителя, который планировал бежать от мобилизации в Румынию на водном электроскутере, сообщила государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что для того, чтобы быть незаметным, мужчина выбрал для побега туманную погоду в темное время суток. До реки, по которой проходит граница, добирался на личном автомобиле с выключенными фарами.