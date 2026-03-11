Житель Одесской области планировал сбежать в Румынию на водном скутере

https://ria.ru/20260311/ukraina-2079946226.html
Пограничники в Одесской области задержали на берегу Дуная местного жителя, который планировал бежать от мобилизации в Румынию на водном электроскутере, сообщила РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пограничники в Одесской области задержали на берегу Дуная местного жителя, который планировал бежать от мобилизации в Румынию на водном электроскутере, сообщила государственная пограничная служба Украины.
«
"Пограничники Измаильского отряда (в Одесской области – ред.) задержали на берегу реки Дунай 31-летнего жителя одного из близлежащих сел, который намеревался вплавь добраться до румынского берега. К форсированию реки мужчина подготовился заранее: приобрел гидрокостюм и водный электроскутер", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
погранслужбы.
Отмечается, что для того, чтобы быть незаметным, мужчина выбрал для побега туманную погоду в темное время суток. До реки, по которой проходит граница, добирался на личном автомобиле с выключенными фарами.
По данным погранслужбы, за попытку незаконного пересечения границы мужчина привлечен к административной ответственности.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.