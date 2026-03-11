https://ria.ru/20260311/ukraina-2079918725.html
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 90 военных, две боевые бронированные машины HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр"
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:12:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
николаевская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
николаевская область
сша
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
