Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 11.03.2026 (обновлено: 12:12 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/ukraina-2079918725.html
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 90 военных, две боевые бронированные машины HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр",... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:12:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
николаевская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
запорожская область
николаевская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, в мире, запорожская область, николаевская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Николаевская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 90 военных, две боевые бронированные машины HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Коблево Николаевской области. Уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 20 автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреЗапорожская областьНиколаевская областьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала