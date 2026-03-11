https://ria.ru/20260311/ukraina-2079916983.html
Силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow за сутки
Силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow за сутки
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 350 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании
, четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении
.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 121 685 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 171 танк и других боевых бронированных машин, 1686 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 782 орудия полевой артиллерии и минометов, 56 423 единицы специальной военной автомобильной техники.