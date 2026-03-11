Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных западных снарядов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ukraina-2079851793.html
Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных западных снарядов
Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных западных снарядов - РИА Новости, 11.03.2026
Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных западных снарядов
Украинские боевики жалуются родственникам на поставки снарядов, предназначенных в странах Запада к утилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:56:00+03:00
2026-03-11T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029907862_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9f5fb524e87acf861eaefbe62a1e30b3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029907862_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aadfbcbb93b3c5581d33763807033a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире
Боевики ВСУ жалуются на поставки некачественных западных снарядов

РИА Новости: ВСУ жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов

© AP Photo / Senior Airman Stephani BargeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинские боевики жалуются родственникам на поставки снарядов, предназначенных в странах Запада к утилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские военнослужащие жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов, предназначавшихся в западных странах к утилизации", – сообщил собеседник агентства.
Также он добавил, что от жителей Харьковской области поступают сообщения об участившихся случаях самопроизвольной детонации боеприпасов, хранящихся в жилых домах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала