США поставят Украине радиолокационные системы

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американские компании Echodyne и Rada Technologies получили от госдепартамента США контракты на 25,5 миллиона долларов на поставку и обслуживание радиолокационных систем и радаров дальнего действия для Украины, выяснило РИА Новости на основе анализа госконтрактов.

Оба соглашения, заключенные 5 марта, представляют собой контракты с фиксированной ценой на "поставку оборудования и сопутствующих вспомогательных услуг на Украине", выяснило РИА Новости.

Из изученных соглашений следует, что стоимость контракта с Echodyne составляет 14,98 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей) и подразумевает поставку четырехпанельных тактических радиолокационных систем с обзором на 360 градусов. Rada Technologies, в свою очередь, должна будет поставить Киеву радары дальнего действия на сумму 10,5 миллиона долларов (829,9 миллиона рублей).

Таким образом, общая стоимость этих двух контрактов составляет более 2 миллиардов рублей.