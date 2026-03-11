Рейтинг@Mail.ru
США поставят Украине радиолокационные системы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:56 11.03.2026
США поставят Украине радиолокационные системы
США поставят Украине радиолокационные системы

Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американские компании Echodyne и Rada Technologies получили от госдепартамента США контракты на 25,5 миллиона долларов на поставку и обслуживание радиолокационных систем и радаров дальнего действия для Украины, выяснило РИА Новости на основе анализа госконтрактов.
Оба соглашения, заключенные 5 марта, представляют собой контракты с фиксированной ценой на "поставку оборудования и сопутствующих вспомогательных услуг на Украине", выяснило РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США не дают Украине лицензию на производство противоракет, заявил Зеленский
10 марта, 20:12
Из изученных соглашений следует, что стоимость контракта с Echodyne составляет 14,98 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей) и подразумевает поставку четырехпанельных тактических радиолокационных систем с обзором на 360 градусов. Rada Technologies, в свою очередь, должна будет поставить Киеву радары дальнего действия на сумму 10,5 миллиона долларов (829,9 миллиона рублей).
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: США перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, испытанные на Украине
7 марта, 20:33
Таким образом, общая стоимость этих двух контрактов составляет более 2 миллиардов рублей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
