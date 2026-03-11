На Украине жалуются, что арендодатели наживаются на жилье у фронта

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Служащий Национальной гвардии Украины Роман Даценко пожаловался на то, что арендодатели в прифронтовых районах, подконтрольных ВСУ, пытаются нажиться на съемном жилье до последнего.

Как пишет издание, в прифронтовых зонах стоимость жилья на продажу по мере приближения линии фронта, как правило, снижается, однако со съемным жильем дела обстоят наоборот: владельцы повышают цены, в том числе из-за низкого предложения и высоких зарплат у военных.