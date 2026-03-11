Рейтинг@Mail.ru
На Украине жалуются, что арендодатели наживаются на жилье у фронта - РИА Новости, 11.03.2026
02:37 11.03.2026
На Украине жалуются, что арендодатели наживаются на жилье у фронта
На Украине жалуются, что арендодатели наживаются на жилье у фронта
в мире
украина
славянск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
славянск
донецкая народная республика
в мире, украина, славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Славянск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Украине жалуются, что арендодатели наживаются на жилье у фронта

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Служащий Национальной гвардии Украины Роман Даценко пожаловался на то, что арендодатели в прифронтовых районах, подконтрольных ВСУ, пытаются нажиться на съемном жилье до последнего.
"Пока это место не сровняют с землей или оно не станет линией фронта, никто не перестает брать деньги", - заявил украинец в комментарии журналу Economist.
Как пишет издание, в прифронтовых зонах стоимость жилья на продажу по мере приближения линии фронта, как правило, снижается, однако со съемным жильем дела обстоят наоборот: владельцы повышают цены, в том числе из-за низкого предложения и высоких зарплат у военных.
По данным Economist, в Славянске, расположенном на подконтрольной ВСУ части ДНР, поиск съемной квартиры может занять несколько недель, а в соседнем и тоже подконтрольном ВСУ Краматорске месячная аренда одноэтажного дома обойдется дороже, чем покупка самой дешевой квартиры.
В миреУкраинаСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
