Омбудсмен ДНР рассказала о помощи преследуемым Киевом украинцам
02:28 11.03.2026
Омбудсмен ДНР рассказала о помощи преследуемым Киевом украинцам
Омбудсмен ДНР рассказала о помощи преследуемым Киевом украинцам
общество
Омбудсмен ДНР рассказала о помощи преследуемым Киевом украинцам

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова
© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНР
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Власти ДНР c 2014 года предоставляли всеобъемлющую помощь жителям Украины, преследуемым киевским режимом, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 2014 года в период до вступления ДНР в РФ по роду деятельности мы совместно с властями ДНР неоднократно оказывали поддержку каждому нашему стороннику, а также украинским гражданам, преследуемым киевской властью. Часть таких граждан мы освобождали в рамках Минского процесса из украинских тюрем", - сказала Морозова.
Она добавила, что помимо юридической и дипломатической помощи совместно с властями ДНР таким людям оказывалась поддержка в получении документов, медицинской реабилитации и иной помощи.
