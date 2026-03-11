https://ria.ru/20260311/ukraina-2079833563.html
Омбудсмен ДНР рассказала о помощи преследуемым Киевом украинцам
Власти ДНР c 2014 года предоставляли всеобъемлющую помощь жителям Украины, преследуемым киевским режимом, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 11.03.2026
