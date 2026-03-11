Рейтинг@Mail.ru
Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ukraina-2079822452.html
Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости
Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости - РИА Новости, 11.03.2026
Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости
Батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" использует название подразделения для продажи кофе, сладостей, а также другой продукции, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:32:00+03:00
2026-03-11T00:32:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260217/vsu-2075070219.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости

РИА Новости: батальон ВСУ "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" использует название подразделения для продажи кофе, сладостей, а также другой продукции, выяснило РИА Новости.
422-й отдельный полк беспилотных систем "Люфтваффе" практически не публикует кадры боевой работы. Большая часть публикаций в их аккаунте рекламирует продукцию, где название подразделения используется как бренд.
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
17 февраля, 22:06
Например, в фирменной упаковке продают цельнозерновой и молотый кофе. Пакет на 500 грамм обойдётся в 500 гривен (более 900 рублей), а на 1000 грамм - в 800 гривен (около 1,4 тысячи рублей).
В банке с надписью "Люфтваффе" можно купить мед, медовую пасту, грушевый или клубничный джем, вишневый конфитюр. Цена варьируются от 150 до 180 гривен за банку (271-326 рублей).
Кроме съедобной продукции, можно купить и другие вещи с изображением нацистского креста и названием подразделения. Так, украинские операторы БПЛА продают кухонные фартуки, ёлочные шары, термосы, наклейки, полотенца и одежду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала