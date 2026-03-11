https://ria.ru/20260311/ukraina-2079822452.html
Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" использует название подразделения для продажи кофе, сладостей, а также другой продукции, выяснило РИА Новости.
422-й отдельный полк беспилотных систем "Люфтваффе" практически не публикует кадры боевой работы. Большая часть публикаций в их аккаунте рекламирует продукцию, где название подразделения используется как бренд.
Например, в фирменной упаковке продают цельнозерновой и молотый кофе. Пакет на 500 грамм обойдётся в 500 гривен (более 900 рублей), а на 1000 грамм - в 800 гривен (около 1,4 тысячи рублей).
В банке с надписью "Люфтваффе" можно купить мед, медовую пасту, грушевый или клубничный джем, вишневый конфитюр. Цена варьируются от 150 до 180 гривен за банку (271-326 рублей).
Кроме съедобной продукции, можно купить и другие вещи с изображением нацистского креста и названием подразделения. Так, украинские операторы БПЛА продают кухонные фартуки, ёлочные шары, термосы, наклейки, полотенца и одежду.