Украинский батальон "Люфтваффе" продает под своим брендом кофе и сладости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Батальона БПЛА ВСУ "Люфтваффе" использует название подразделения для продажи кофе, сладостей, а также другой продукции, выяснило РИА Новости.

422-й отдельный полк беспилотных систем "Люфтваффе" практически не публикует кадры боевой работы. Большая часть публикаций в их аккаунте рекламирует продукцию, где название подразделения используется как бренд.

Например, в фирменной упаковке продают цельнозерновой и молотый кофе. Пакет на 500 грамм обойдётся в 500 гривен (более 900 рублей), а на 1000 грамм - в 800 гривен (около 1,4 тысячи рублей).

В банке с надписью "Люфтваффе" можно купить мед, медовую пасту, грушевый или клубничный джем, вишневый конфитюр. Цена варьируются от 150 до 180 гривен за банку (271-326 рублей).