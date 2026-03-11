Бюджет Украины может продержаться до мая после нового кредита, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может продержаться до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.