Бюджет Украины может продержаться до мая после нового кредита, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может продержаться до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Военный бюджет Украины оказался менее истощен, чем опасались политики, и страна сможет продержаться до начала мая", - пишет издание.
Отмечается, что ранее существовали опасения, что украинские власти, столкнувшиеся с дефицитом бюджета в этом году как минимум в 50 миллиардов долларов, начнут испытывать нехватку средств уже в конце марта. Однако, как сообщается, ситуация изменилась после того, как МВФ в феврале одобрил кредит в размере 8,1 миллиарда долларов для Киева.
В феврале руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
3 декабря 2025, 16:50