Грузовое судно горит в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).