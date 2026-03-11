Грузовое судно горит в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар", - говорится в сообщении управления.
Как уточняется в публикации, судно запросило помощь, его экипаж эвакуируется.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок.