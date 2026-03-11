Грузовое судно горит в Ормузском проливе

Рейтинг@Mail.ru
09:45 11.03.2026 (обновлено: 14:19 11.03.2026)
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар и проводится эвакуация экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар", - говорится в сообщении управления.
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
10 марта, 23:20
Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив
10 марта, 23:20
Как уточняется в публикации, судно запросило помощь, его экипаж эвакуируется.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится около 20% мировых поставок.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт
Вчера, 08:32
Для восстановления трафика в Ормузском проливе нужно время, считает эксперт
Вчера, 08:32
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
