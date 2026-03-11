Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов
12:07 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/udary-2079916833.html
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов
Удары США и Израиля затронули порядка 19,7 тысячи гражданских объектов в Иране, сообщил представитель сообщества иранского Красного полумесяца Моджтаба Халеди. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов

Почти 20 тыс гражданских объектов повреждены в результате ударов США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара в Тегеране, Иран
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Удары США и Израиля затронули порядка 19,7 тысячи гражданских объектов в Иране, сообщил представитель сообщества иранского Красного полумесяца Моджтаба Халеди.
"К настоящему моменту атаки американо-сионистской коалиции затронули почти 19734 гражданских строения", - сказал он в эфире иранского телевидения.
По словам Халеди, из этого числа 16191 - жилые объекты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
Вчера, 10:27
 
В миреСШАИранИзраильКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
