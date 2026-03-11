https://ria.ru/20260311/udary-2079916833.html
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов
Удары США и Израиля затронули порядка 19,7 тысячи гражданских объектов в Иране, сообщил представитель сообщества иранского Красного полумесяца Моджтаба Халеди. РИА Новости, 11.03.2026
В Иране рассказали о количестве поврежденных гражданских объектов
Почти 20 тыс гражданских объектов повреждены в результате ударов США и Израиля