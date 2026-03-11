https://ria.ru/20260311/udar-2080068197.html
В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине
В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине - РИА Новости, 11.03.2026
В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине
Два сотрудника администрации Васильевки Запорожской области погибли в результате удара ВСУ по машине, сообщила глава администрации округа Наталья Романиченко. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:33:00+03:00
2026-03-11T21:33:00+03:00
2026-03-11T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине
