В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 11.03.2026 (обновлено: 21:52 11.03.2026)
В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине
Два сотрудника администрации Васильевки Запорожской области погибли в результате удара ВСУ по машине, сообщила глава администрации округа Наталья Романиченко.
2026
В Запорожской области чиновники погибли от удара ВСУ по машине

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Два сотрудника администрации Васильевки Запорожской области погибли в результате удара ВСУ по машине, сообщила глава администрации округа Наталья Романиченко.
"Сегодня 11 марта и снова трагический и сложный день для жителей Васильевки, которая ежедневно страдает от атак противника... Вследствие прилета по автомобилю, (в котором - ред.) наши сотрудники ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения. Прямое попадание в машину, и, к сожалению, два наших сотрудника (администрации - ред.) погибли", - сказала Романиченко на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации округа.
