Сенатор-демократ: удар США по школе в Иране может стать крупнейшей ошибкой
16:17 11.03.2026 (обновлено: 16:23 11.03.2026)
Сенатор-демократ: удар США по школе в Иране может стать крупнейшей ошибкой
в мире
сша
гавайи
ближний восток
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, гавайи, ближний восток, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Гавайи, Ближний Восток, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сенатор-демократ: удар США по школе в Иране может стать крупнейшей ошибкой

Сенатор Шатц: удар США по школе в Иране может стать крупнейшей ошибкой военных

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Если подтвердится, что удар по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого погибли 175 человек был нанесён США, это станет одной из крупнейших ошибок американских военных за многие поколения, считает сенатор-демократ от Гавайев Брайан Шатц, его слова приводит The New York Times.
"У нас пока нет точных доказательств, но если это правда, то это одна из крупнейших ошибок, которые вооружённые силы США совершили за многие поколения", - сказал Шатц.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля
Вчера, 14:49
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел ИранаАббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
Вчера, 14:06
 
