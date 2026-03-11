Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 11.03.2026 (обновлено: 11:22 11.03.2026)
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42 - РИА Новости, 11.03.2026
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42
Число пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на Брянск выросло до 42, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.03.2026
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42

Богомаз: число пострадавших при ударе ВСУ по Брянску выросло до 42

Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow
Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AV БогомаZ/Telegram
Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на Брянск выросло до 42, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, 42 пострадали", — написал он в Telegram-канале.
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

© РИА Новости
2 из 3
© РИА Новости

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

Стихийный мемориал на месте ракетного удара ВСУ по Брянску

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

© РИА Новости
3 из 3

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

© РИА Новости
2 из 3

Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.

© РИА Новости
3 из 3
Губернатор уточнил, что в местные больницы доставили 29 человек, включая ребенка, его состояние стабильное. Девять пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, их отправили на лечение в Москву.
В Брянской областной больнице № 1 работает горячая линия: (4832) 32-95-71. Позвонив на нее, можно узнать о состоянии пострадавших. Российский Красный Крест выдает им ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду. В регионе объявили 11 марта днем траура.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13
Возбуждено уголовное дело о теракте. На месте работают следователи, идет оценка ущерба. По предварительным данным, повреждены автомобили и более 70 объектов инфраструктуры.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ на удар ВСУ определят военные. По его словам, успех в СВО должен исключить опасность таких атак в будущем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова заявила об украинизации ООН из-за реакции на удар по Брянску
Вчера, 08:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
