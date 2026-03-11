Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на Брянск выросло до 42, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Брянской областной больнице № 1 работает горячая линия: (4832) 32-95-71. Позвонив на нее, можно узнать о состоянии пострадавших. Российский Красный Крест выдает им ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду. В регионе объявили 11 марта днем траура.