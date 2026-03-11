Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на Брянск выросло до 42, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли, 42 пострадали", — написал он в Telegram-канале.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
1 из 3
© РИА Новости
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
© РИА Новости
2 из 3
© РИА Новости
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
© РИА Новости
3 из 3
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
1 из 3
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
© РИА Новости
2 из 3
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ.
© РИА Новости
3 из 3
Губернатор уточнил, что в местные больницы доставили 29 человек, включая ребенка, его состояние стабильное. Девять пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, их отправили на лечение в Москву.
В Брянской областной больнице № 1 работает горячая линия: (4832) 32-95-71. Позвонив на нее, можно узнать о состоянии пострадавших. Российский Красный Крест выдает им ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду. В регионе объявили 11 марта днем траура.
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13
Возбуждено уголовное дело о теракте. На месте работают следователи, идет оценка ущерба. По предварительным данным, повреждены автомобили и более 70 объектов инфраструктуры.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ на удар ВСУ определят военные. По его словам, успех в СВО должен исключить опасность таких атак в будущем.