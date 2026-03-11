Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, как вести себя при встрече с лосем - РИА Новости, 11.03.2026
06:17 11.03.2026
Ученый рассказал, как вести себя при встрече с лосем
Ученый рассказал, как вести себя при встрече с лосем - РИА Новости, 11.03.2026
Ученый рассказал, как вести себя при встрече с лосем
Человек, встретившийся с лосем, не должен пытаться его поймать или успокоить, необходимо вызвать специальную службу, рассказал РИА Новости старший научный... РИА Новости, 11.03.2026
общество
россия
https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html
https://ria.ru/20260208/los-2073008235.html
россия
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
общество, россия
Общество, Россия
Ученый рассказал, как вести себя при встрече с лосем

РИА Новости: биолог Квартальнов призвал не пытаться поймать лося и успокоить его

© Pixabay / skeezeЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Pixabay / skeeze
Лось. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Человек, встретившийся с лосем, не должен пытаться его поймать или успокоить, необходимо вызвать специальную службу, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
"Не пытаться ловить, не пытаться как-то успокоить даже, наверное, потому что как бы внутри в городе это все равно сложно. Вы будете к нему подходить, вроде как успокоите, проедет машина, пролетит самолет, еще что-то, и он прям может отпрыгнуть, в том числе в вашу сторону", - сказал Квартальнов.
Он отметил, что нужно обратиться в полицию или в специальную службу, увидев лося или оленя. Специалисты обездвиживают животное капсулой со снотворным, затем привозят ветеринарам, и те осматривают, нет ли травмы.
"Если травмы нет, то выпускают где-то за городом в безопасном месте. Но это должны делать специалисты", - подчеркнул ученый.
Он добавил, что если встреча с животным происходит в лесу, то большую часть года это совершенно безопасно. Агрессия у лося-самца может возникать только в сентябре.
"Это очень короткий период, и это далеко не все самцы так реагируют... Олени чаще всего не будут реагировать агрессивно. Но если животное забегает в город, то оно напугано, оно мечется", - уточнил Квартальнов.
ОбществоРоссия
 
 
