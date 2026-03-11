Турция изучает данные о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока"

АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция изучает информацию о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока", будет координироваться с Москвой, сообщил осведомленный источник в турецком правительстве.
Ранее "Газпром" сообщил о попытке атаки на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Она находится в Анапском районе в пяти километрах от побережья. Это начальная точка поставок газа по "Турецкому потоку". Минобороны РФ уточнило, что за атакой стоит Киев, который хотел остановить поставки газа европейским потребителям. В районе станции "Русская" сбили десять БПЛА, сама станция не пострадала.
"Изучаем, будем координироваться с российской стороной", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.