Турция изучает данные о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока" - РИА Новости, 11.03.2026
21:20 11.03.2026
Турция изучает данные о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока"
в мире
турция
россия
москва
владимир путин
газпром
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
турецкий поток
в мире, турция, россия, москва, владимир путин, газпром, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турецкий поток
В мире, Турция, Россия, Москва, Владимир Путин, Газпром, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток
Турция изучает данные о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока"

Турция изучает информацию о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока"

Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция изучает информацию о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока", будет координироваться с Москвой, сообщил осведомленный источник в турецком правительстве.
Ранее "Газпром" сообщил о попытке атаки на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Она находится в Анапском районе в пяти километрах от побережья. Это начальная точка поставок газа по "Турецкому потоку". Минобороны РФ уточнило, что за атакой стоит Киев, который хотел остановить поставки газа европейским потребителям. В районе станции "Русская" сбили десять БПЛА, сама станция не пострадала.
Песков напомнил слова Путина про подготовку диверсий на "Турецком потоке"
Вчера, 17:54
"Изучаем, будем координироваться с российской стороной", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Песков осудил попытки Киева атаковать станции "Русская" и "Береговая"
Вчера, 17:56
 
