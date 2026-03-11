Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА попросил КДК РФС рассмотреть отмену удаления Гонду - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Футбол
Футбол
 
13:52 11.03.2026
ЦСКА попросил КДК РФС рассмотреть отмену удаления Гонду
ЦСКА попросил КДК РФС рассмотреть отмену удаления Гонду

ЦСКА попросил КДК РФС рассмотреть отмену удаления Лусиано Гонду

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой рассмотреть отмену удаления нападающего Лусиано Гонду в матче чемпионата России против столичного "Динамо", заявил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА в воскресенье дома проиграл "Динамо" (1:4) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гонду за фол против защитника Максима Осипенко. Как ранее сообщили РИА Новости в армейском клубе, в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) было направлено обращение из-за удаления в дерби.
"Вчера вечером поступило заявление от ЦСКА об отмене красной карточки Лусиано. Вопрос будет рассмотрен 13 марта", - сказал Григорьянц.
В следующем туре армейцы 14 марта на выезде встретятся с калининградской "Балтикой".
"Ему не за что извиняться": тренер ЦСКА Челестини об удалении Гонду
8 марта, 23:12
 
ФутболСпортРоссияАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)Лусиано ГондуМаксим ОсипенкоПФК ЦСКАДинамо МоскваБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
