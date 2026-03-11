ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Израиль в настоящее время перехватывает ракеты шиитского движения "Хезболлах", выпущенные в направлении страны, а также уничтожает пусковые установки и другую инфраструктуру движения в Ливане, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).