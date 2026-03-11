Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
21:44 11.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане
в мире
израиль
иран
сша
али хаменеи
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша, али хаменеи, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Иран, США, Али Хаменеи, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет "Хезболлы" и уничтожении их установок в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Израиль в настоящее время перехватывает ракеты шиитского движения "Хезболлах", выпущенные в направлении страны, а также уничтожает пусковые установки и другую инфраструктуру движения в Ливане, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Хезболлах" выпустило ракеты в сторону ряда районов в Израиле. Наряду с перехватом авиация Израиля также наносит удары по готовым к пускам ракетным установкам и дополнительной инфраструктуре, принадлежащей "Хезболлах"… в разных точках Ливана", - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ
Вчера, 21:36
Ранее телеканал CNN сообщал, что руководство Израиля готовится к возможному усилению ударов со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" в среду вечером.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ЦАХАЛ утверждает, что нанесла удар по сотрудникам командного центра КСИР
Вчера, 20:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
