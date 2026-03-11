ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Израиль в настоящее время перехватывает ракеты шиитского движения "Хезболлах", выпущенные в направлении страны, а также уничтожает пусковые установки и другую инфраструктуру движения в Ливане, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Хезболлах" выпустило ракеты в сторону ряда районов в Израиле. Наряду с перехватом авиация Израиля также наносит удары по готовым к пускам ракетным установкам и дополнительной инфраструктуре, принадлежащей "Хезболлах"… в разных точках Ливана", - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее телеканал CNN сообщал, что руководство Израиля готовится к возможному усилению ударов со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" в среду вечером.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.