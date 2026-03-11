https://ria.ru/20260311/tsakhal-2079823406.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:39:00+03:00
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
иран
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
