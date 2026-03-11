Рейтинг@Mail.ru
00:39 11.03.2026 (обновлено: 00:48 11.03.2026)
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, ведется перехват

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО в Ашкелоне, Израиль
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват, сообщило ведомство.
"ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КСИР начал 36-ю волну атак по целям США и Израиля
