https://ria.ru/20260311/trevoga-2079845514.html
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2026
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:18:00+03:00
2026-03-11T05:18:00+03:00
2026-03-11T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Безопасность
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотника