В Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА
Сирены системы оповещения запущены в Геленджике из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
геленджик
краснодарский край
алексей богодистов
безопасность
геленджик
краснодарский край
2026
Специальная военная операция на Украине, Геленджик, Краснодарский край, Алексей Богодистов, Безопасность
