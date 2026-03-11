Рейтинг@Mail.ru
Тренер ЦСКА заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой
Футбол
 
14:19 11.03.2026
Тренер ЦСКА заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой
футбол
спорт
лусиано гонду
фабио челестини
зенит
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
спорт, лусиано гонду, фабио челестини, зенит, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Лусиано Гонду, Фабио Челестини, Зенит, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с журналистами заявил, что не считает трансфер футболиста Игоря Дивеева в петербургский "Зенит" ошибкой.
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит" в зимнее трансферное окно. В обратном направлении отправился нападающий Лусиано Гонду.
"Нет,- сказал Челестини, отвечая на вопрос о том, считает ли он ошибкой трансфер Дивеева в "Зенит". - Нельзя все мерить результатом. Это был взаимный обмен, нам нужен был нападающий уровня Лусиано".
ЦСКА после 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 7 очков. В 21-м туре армейцы на выезде 14 марта сыграют с калининградской "Балтикой", которая идет пятой с 36 очками.
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ЦСКА попросил КДК РФС рассмотреть отмену удаления Гонду
ФутболСпортЛусиано ГондуФабио ЧелестиниЗенитКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
