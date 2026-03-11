https://ria.ru/20260311/trener-2079962241.html
Тренер ЦСКА заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой
Тренер ЦСКА заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Тренер ЦСКА заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с журналистами заявил, что не считает трансфер футболиста Игоря Дивеева в петербургский "Зенит"... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T14:19:00+03:00
2026-03-11T14:19:00+03:00
2026-03-11T14:19:00+03:00
футбол
спорт
лусиано гонду
фабио челестини
зенит
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028750959_0:126:3024:1828_1920x0_80_0_0_ca4414004a9d378998c29202ebe3b439.jpg
https://ria.ru/20260311/tsska-2079950955.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028750959_274:0:2962:2016_1920x0_80_0_0_18a3fcb7bc45f628452e5f6e283e7747.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лусиано гонду, фабио челестини, зенит, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Лусиано Гонду, Фабио Челестини, Зенит, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Тренер ЦСКА заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой
Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не считает трансфер Дивеева в "Зенит" ошибкой