США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп
23:31 11.03.2026 (обновлено: 23:41 11.03.2026)
США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп
США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил частичное использование стратегического резерва нефти США для снижения стоимости бензина в стране, резко выросшей на фоне военной операции против Ирана.
"Я наполнил его (резерв – ред.) один раз и наполню снова, но прямо сейчас мы немного сократим, и это собьет цены (на бензин – ред.)", - сказал Трамп в интервью местному телеканалу в штате Огайо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены
Трамп назвал операцию против Ирана экскурсией для США
