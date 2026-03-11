https://ria.ru/20260311/tramp-2080080750.html
США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп
США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 11.03.2026
США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп допустил частичное использование стратегического резерва нефти США для снижения стоимости бензина в стране, резко выросшей на фоне... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:31:00+03:00
2026-03-11T23:31:00+03:00
2026-03-11T23:41:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079676252_0:117:1560:995_1920x0_80_0_0_f781f81183f4d201e31a327ab372ec74.jpg
https://ria.ru/20260311/tramp-2080075239.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079676252_97:0:1482:1039_1920x0_80_0_0_009a87cf80ab80aacbff373eeb942b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, сша, иран, в мире, дональд трамп
Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Иран, В мире, Дональд Трамп
США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном, заявил Трамп
Трамп: США задействуют часть нефтяного резерва из-за конфликта с Ираном