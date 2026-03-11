Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал операцию против Ирана экскурсией для США
22:36 11.03.2026
Трамп назвал операцию против Ирана экскурсией для США
Президент США Дональд Трамп назвал американскую операцию против Ирана "экскурсией" для Соединенных Штатов и войной для исламской республики. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
Новости
в мире, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американскую операцию против Ирана "экскурсией" для Соединенных Штатов и войной для исламской республики.
Американский лидер ранее признался, что не ожидал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил в свой второй срок. Он отметил якобы исключительные успехи Соединенных Штатов и объяснил, что недавние меры, вероятно имея в виду ситуацию вокруг Ирана, были лишь краткосрочной "экскурсией" для избавления от определенных лиц.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ущерб США и Израиля должен сдержать от атак в будущем, заявили в Иране
Вчера, 20:50
"Это и то, и другое. Экскурсия, которая удержала нас от войны. Для них (иранцев - ред.) это война. Для нас это было легче, чем мы думали", - ответил Трамп журналистам на вопрос о том, почему он использует оба понятия, говоря об операции США против Ирана.
Оценивая сроки проведения атаки, президент заявил о "паре или нескольких неделях экскурсии", а когда говорил о повышении цен на нефть, утверждал, что "так происходит во время войны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Трамп заявил, что не знает о причастности США к удару по школе в Иране
Вчера, 20:41
 
