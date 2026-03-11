Трамп назвал операцию против Ирана экскурсией для США

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американскую операцию против Ирана "экскурсией" для Соединенных Штатов и войной для исламской республики.
Американский лидер ранее признался, что не ожидал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил в свой второй срок. Он отметил якобы исключительные успехи Соединенных Штатов и объяснил, что недавние меры, вероятно имея в виду ситуацию вокруг Ирана, были лишь краткосрочной "экскурсией" для избавления от определенных лиц.
Оценивая сроки проведения атаки, президент заявил о "паре или нескольких неделях экскурсии", а когда говорил о повышении цен на нефть, утверждал, что "так происходит во время войны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.