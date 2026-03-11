Трамп назвал операцию против Ирана экскурсией для США

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американскую операцию против Ирана "экскурсией" для Соединенных Штатов и войной для исламской республики.

Оценивая сроки проведения атаки, президент заявил о "паре или нескольких неделях экскурсии", а когда говорил о повышении цен на нефть, утверждал, что "так происходит во время войны".