Посмотрим, что произойдет с новым руководством Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался о новом руководстве Ирана, заявив, что посмотрит, что с ними произойдет.
"У них приходит новая группа, посмотрим, что с ними произойдет", - сказал Трамп журналистам.
Он сообщил, что в ходе американской операции якобы уничтожены ВМС Ирана, "их армия во всех формах". "Мы уничтожили почти все, включая их руководство дважды", - заявил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.