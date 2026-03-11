Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не обеспокоен угрозой терактов в США - РИА Новости, 11.03.2026
21:12 11.03.2026
Трамп заявил, что не обеспокоен угрозой терактов в США
Трамп заявил, что не обеспокоен угрозой терактов в США - РИА Новости, 11.03.2026
Трамп заявил, что не обеспокоен угрозой терактов в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза связанных с эскалацией на Ближнем Востоке терактов на территории страны. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что не обеспокоен угрозой терактов в США

Трамп: в США не обеспокоены угрозой терактов из-за ситуации вокруг Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит угроза связанных с эскалацией на Ближнем Востоке терактов на территории страны.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 2 марта на фоне ситуации на Ближнем Востоке предупредило об угрозе терактов и кибератак.
"Нет, не обеспокоен", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, не обеспокоен ли он возможностью террористической атаки на территории США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Трамп отказался говорить о завершении операции при нынешнем лидере Ирана
В миреСШАБлижний ВостокИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
