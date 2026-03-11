Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не знает о причастности США к удару по школе в Иране - РИА Новости, 11.03.2026
20:41 11.03.2026
Трамп заявил, что не знает о причастности США к удару по школе в Иране
Трамп заявил, что не знает о причастности США к удару по школе в Иране
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что не знает о причастности США к удару по школе в Иране

Трамп: про сообщения о причастности США по иранской школе мне ничего неизвестно

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что не информирован о сообщениях в СМИ о расследовании Вашингтона, которое показало, что удар по школе для девочек в Иране был нанесен американскими военными.
Ранее в среду газета New York Times писала, что военное расследование удара по школе в Иране установило, что ответственность за удар ракетой Tomahawk несут Соединенные Штаты. Более того, в материале говорится, что американские военные допустили ошибку при определении целей в ходе нанесения ударов по иранской военной базе, частью которой ранее являлось здание школы.
"Я об этом не знаю", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о сообщении и о том, признает ли он ответственность военнослужащих США за инцидент.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
США могут сделать Ирану значительно хуже в рамках операции, заявил Трамп
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
