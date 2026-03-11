Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался говорить о завершении операции при нынешнем лидере Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
20:36 11.03.2026
Трамп отказался говорить о завершении операции при нынешнем лидере Ирана
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере исламской... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере исламской республики.
"Я не собираюсь отвечать на этот вопрос", - заявил Трамп журналистам.
Ранее американский президент заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории
