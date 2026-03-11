Трамп отказался говорить о завершении операции при нынешнем лидере Ирана

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере исламской республики.
"Я не собираюсь отвечать на этот вопрос", - заявил Трамп журналистам.
Ранее американский президент заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.