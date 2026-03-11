Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у США нет данных о минировании Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 11.03.2026
20:15 11.03.2026
Трамп заявил, что у США нет данных о минировании Ираном Ормузского пролива
Трамп заявил, что у США нет данных о минировании Ираном Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у Штатов данных о минирования Ираном Ормузского пролива. РИА Новости, 11.03.2026
Трамп заявил, что у США нет данных о минировании Ираном Ормузского пролива

Трамп заявил, что у США нет данных, что Иран заминировал Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у Штатов данных о минирования Ираном Ормузского пролива.
"Мы не считаем, что это соответствует действительности", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Иран заминировал Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории
Вчера, 20:04
Ранее Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты будут уничтожать все иранские суда, якобы пытающиеся минировать Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным, заявил Трамп
Вчера, 17:45
 
В миреИранОрмузский проливСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
