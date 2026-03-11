https://ria.ru/20260311/tramp-2080057805.html
Трамп заявил, что у США нет данных о минировании Ираном Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у Штатов данных о минирования Ираном Ормузского пролива. РИА Новости, 11.03.2026
Трамп заявил, что у США нет данных, что Иран заминировал Ормузский пролив