США могут сделать Ирану значительно хуже в рамках операции, заявил Трамп
20:08 11.03.2026 (обновлено: 20:41 11.03.2026)
США могут сделать Ирану значительно хуже в рамках операции, заявил Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут сделать Ирану еще хуже в рамках продолжающегося конфликта США с Ираном. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
али хаменеи
амир саид иравани
оон
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, али хаменеи, амир саид иравани, оон
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 11 марта 2026
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 11 марта 2026
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут сделать Ирану еще хуже в рамках продолжающегося конфликта США с Ираном.
"На данный момент они (Иран – ред.) потеряли свой флот, они потеряли свои военно-воздушные силы. У них вообще не осталось средств противовоздушной обороны. У них нет радаров. Их лидеры уничтожены, и мы могли бы сделать гораздо хуже", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог
Вчера, 19:05
Он также отметил, что США пока оставляют нетронутыми некоторые объекты, хотя, по его словам, могли бы уничтожить их уже в течение часа — и тогда Иран якобы никогда не смог бы восстановить страну.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится
Вчера, 17:05
 
