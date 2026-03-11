https://ria.ru/20260311/tramp-2080056516.html
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории
Президент США Дональд Трамп считает, что в ходе американской операции Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории. РИА Новости, 11.03.2026
