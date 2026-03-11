Рейтинг@Mail.ru
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 11.03.2026 (обновлено: 20:38 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/tramp-2080056516.html
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории - РИА Новости, 11.03.2026
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории
Президент США Дональд Трамп считает, что в ходе американской операции Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:04:00+03:00
2026-03-11T20:38:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_2cfa7c204d591da7f13c3df3f747eb8a.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2080056149.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c3d12e0fe852d8f68e7b29eae20aafe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп убежден, что Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории

Трамп: Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 11 марта 2026
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 11 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в ходе американской операции Иран столкнулся с сильнейшей атакой в истории.
"Мы нанесли им такой удар, с которым фактически не сталкивалась ни одна страна в истории", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CENTCOM признало, что не гарантирует безопасность гражданских в Иране
Вчера, 19:57
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала