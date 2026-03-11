Рейтинг@Mail.ru
США причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным, заявил Трамп - РИА Новости, 11.03.2026
17:45 11.03.2026
США причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным, заявил Трамп
Соединенные Штаты причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным нанести в ходе операции "Эпическая ярость" против Исламской Республики, утверждает... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным нанести в ходе операции "Эпическая ярость" против Исламской Республики, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Война идет замечательно. Мы намного опережаем график. Мы нанесли больший ущерб, чем считали возможным, даже за первоначальный шестинедельный период", - заявил он в интервью порталу Axios.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
