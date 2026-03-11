Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится
17:05 11.03.2026 (обновлено: 17:17 11.03.2026)
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится
Военная операция против Ирана скоро закончится, потому что там якобы почти не осталось целей, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.03.2026
Трамп: конфликт с Ираном скоро закончится, потому что "почти не осталось целей"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военная операция против Ирана скоро закончится, потому что там якобы почти не осталось целей, заявил президент США Дональд Трамп.
"Практически не осталось целей для ударов (в Иране - ред.)", - сказал Трамп изданию Axios.
"Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится", - добавил американский лидер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Нанести ущерб России": в США проговорились, как Иран повлияет на ход СВО
Вчера, 03:33
Вчера, 03:33
 
