https://ria.ru/20260311/tramp-2080017128.html
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится - РИА Новости, 11.03.2026
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится
Военная операция против Ирана скоро закончится, потому что там якобы почти не осталось целей, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:05:00+03:00
2026-03-11T17:05:00+03:00
2026-03-11T17:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079614553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ace31dac4a1037535e9f57bfe0bf564.jpg
https://ria.ru/20260311/svo-2079838237.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079614553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_304536d7ee0091b4f35f96bd3367dbb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп считает, что конфликт с Ираном скоро закончится
Трамп: конфликт с Ираном скоро закончится, потому что "почти не осталось целей"