Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сборная Ирана будет принята на американской территории как участник чемпионата мира 2026 года, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, ее матчи должны пройти на американской территории.
"Сегодня вечером я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира и растущее волнение в преддверии старта турнира, который начнется всего через 93 дня. Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась для участия в чемпионате мира 2026 года. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира в Соединенных Штатах", - написал Инфантино на свой странице в Instagram*.
"Сейчас, как никогда, нам всем нужно такое событие, как чемпионат мира, способный объединять людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, которая в очередной раз доказывает, что футбол объединяет мир", - добавил глава ФИФА.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
