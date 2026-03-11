Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026

«

"Сегодня вечером я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира и растущее волнение в преддверии старта турнира, который начнется всего через 93 дня. Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась для участия в чемпионате мира 2026 года. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира в Соединенных Штатах", - написал Инфантино на свой странице в Instagram*.