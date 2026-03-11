Рейтинг@Mail.ru
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026 - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/tramp-2079857151.html
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026 - РИА Новости, 11.03.2026
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сборная Ирана будет принята на американской территории как участник чемпионата мира 2026 года, заявил президент... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:02:00+03:00
2026-03-11T08:02:00+03:00
спорт
иран
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
дональд трамп
джанни инфантино
канада
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260204/infantino-2072064279.html
https://ria.ru/20260224/meksika-2076403302.html
иран
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, иран, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026, дональд трамп, джанни инфантино, канада, сша
Спорт, Иран, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, Канада, США
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Инфантино: Трамп подтвердил готовность принять сборную Ирана на ЧМ по футболу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сборная Ирана будет принята на американской территории как участник чемпионата мира 2026 года, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, ее матчи должны пройти на американской территории.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Опустились до оскорблений: Украина "отменяет" главу ФИФА за слова о России
4 февраля, 00:40
«

"Сегодня вечером я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира и растущее волнение в преддверии старта турнира, который начнется всего через 93 дня. Мы также поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась для участия в чемпионате мира 2026 года. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира в Соединенных Штатах", - написал Инфантино на свой странице в Instagram*.

«
"Сейчас, как никогда, нам всем нужно такое событие, как чемпионат мира, способный объединять людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, которая в очередной раз доказывает, что футбол объединяет мир", - добавил глава ФИФА.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова
24 февраля, 14:18
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
СпортИранМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026Дональд ТрампДжанни ИнфантиноКанадаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала