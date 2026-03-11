Трамп поддержал на выборах соперника конгрессмена, который его критиковал

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру бывшего бойца спецназа Эда Галлрейна на предстоящих выборах в конгресс США в Кентукки от Республиканской партии на фоне конфликта с действующим конгрессменом-республиканцем Томасом Масси.

Трамп заявил, что полностью поддерживает Галлрейна, и призвал всех сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") отдать свои голоса именно этому кандидату.