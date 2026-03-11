Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержал на выборах соперника конгрессмена, который его критиковал - РИА Новости, 11.03.2026
06:10 11.03.2026
Трамп поддержал на выборах соперника конгрессмена, который его критиковал
Трамп поддержал на выборах соперника конгрессмена, который его критиковал
Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру бывшего бойца спецназа Эда Галлрейна на предстоящих выборах в конгресс США в Кентукки от Республиканской... РИА Новости, 11.03.2026
Трамп поддержал на выборах соперника конгрессмена, который его критиковал

Трамп поддержал экс-бойца Галлрейна на выборах в конгресс США в Кентукки

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру бывшего бойца спецназа Эда Галлрейна на предстоящих выборах в конгресс США в Кентукки от Республиканской партии на фоне конфликта с действующим конгрессменом-республиканцем Томасом Масси.
"Невероятные люди из четвертого избирательного округа Кентукки, которые отчаянно хотят избавиться от Томаса Масси, худшего республиканца в конгрессе за многие годы, дали нам мандат на то, чтобы сделать Америку снова великой! Человек, который поможет нам сделать эту работу и сделать ее правильно, – это "морской котик" (боец спецназа ВМС США - ред.), рейнджер армии США, фермер Кентукки в пятом поколении и американский герой, капитан Эд Галлрейн, настоящий патриот", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что полностью поддерживает Галлрейна, и призвал всех сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") отдать свои голоса именно этому кандидату.
Президент выразил признательность ветерану боевых действий за его поддержку политики нынешней администрации в отношении Венесуэлы. Трамп также отметил, что Галлрейн разделяет его взгляды на создание рабочих мест, снижение налогов и поддержку американских производителей.
Ранее Трамп исключил из числа своих сторонников Масси, который назвал удары США по Ирану противоречащими американской конституции. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы".
