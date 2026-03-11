https://ria.ru/20260311/tramp-2079831693.html
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину
Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на... РИА Новости, 11.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
иран
россия
в мире
сша
Berliner Zeitung: в разговоре с Путиным Трамп мог осознать свою ошибку в Иране