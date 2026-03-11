Рейтинг@Mail.ru
02:01 11.03.2026 (обновлено: 10:43 11.03.2026)
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину
Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:01:00+03:00
2026-03-11T10:43:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
иран
россия
в мире
сша
иран
россия
сша
военная операция сша и израиля против ирана, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, иран, россия, в мире, сша
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Иран, Россия, В мире, США
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину

Berliner Zeitung: в разговоре с Путиным Трамп мог осознать свою ошибку в Иране

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которые Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой: если он потеряет большинство, демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить Трампа от должности и отправить его в тюрьму", — отмечается в публикации.

По словам автора, это подтверждает и заявление американского лидера, сделанное сразу после контактов с Путиным.
"После телефонного разговора с Путиным Трамп в своей загадочной манере заявил, что США фактически уже выиграли войну против Ирана, что эта война окончена и что теперь только Вашингтон будет решать — прекратить ее прямо сейчас или же продолжать побеждать в течение следующих месяцев", — указывает он.

В понедельник между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Тема снятия санкций с российской нефти детально в нем не фигурировала, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил решение главы Белого дома снять ограничения с некоторых стран попытками стабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, производных продуктов и СПГ.
 
Военная операция США и Израиля против ИранаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампИранРоссияВ миреСША
 
 
