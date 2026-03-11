МИД Украины: у венгерской делегации нету полномочий для проверки "Дружбы"

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Венгерские чиновники, которые находятся на Украине для инспекции остановленного нефтепровода "Дружба", не имеют официального статуса и воспринимается Киевом как туристы, заявил в среду представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что на территории Украины могут находиться граждане других государств, которые придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью.