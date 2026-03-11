Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины: у венгерской делегации нету полномочий для проверки "Дружбы"
16:35 11.03.2026
МИД Украины: у венгерской делегации нету полномочий для проверки "Дружбы"
Венгерские чиновники, которые находятся на Украине для инспекции остановленного нефтепровода "Дружба", не имеют официального статуса и воспринимается Киевом как РИА Новости, 11.03.2026
в мире, украина, венгрия, киев, золтан ковач, петер сийярто, владимир зеленский, шенгенская зона, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Золтан Ковач, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Шенгенская зона, Еврокомиссия
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГоловное сооружение нефтепровода "Дружба"
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Головное сооружение нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Венгерские чиновники, которые находятся на Украине для инспекции остановленного нефтепровода "Дружба", не имеют официального статуса и воспринимается Киевом как туристы, заявил в среду представитель украинского МИД Георгий Тихий.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину.
"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией", – приводит слова Тихого издание "Европейская правда".
Он добавил, что на территории Украины могут находиться граждане других государств, которые придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что ЕК обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии. Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Венгрии и Словакии допустить комиссию на нефтепровод для инспекции его состояния.
В миреУкраинаВенгрияКиевЗолтан КовачПетер СийяртоВладимир ЗеленскийШенгенская зонаЕврокомиссия
 
 
