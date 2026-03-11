https://ria.ru/20260311/terminator-2079905481.html
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью
Неограниченное применение технологий искусственного интеллекта в военных целях может привести к тому, что события, показанные в американском фильме... РИА Новости, 11.03.2026
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Неограниченное применение технологий искусственного интеллекта в военных целях может привести к тому, что события, показанные в американском фильме "Терминатор", станут реальностью, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке
писала, что США
и Израиль
используют инструменты искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана
.
"Дистопия, изображенная в американском фильме "Терминатор", однажды может стать реальностью", — сказал он, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР
в соцсети WeChat
.
По словам Цзян Биня, неограниченное применение ИИ в военных целях, использование ИИ как инструмента нарушения суверенитета других государств, а также предоставление алгоритмам возможности решать вопрос жизни и смерти не только подрывают этические нормы и ответственность в войнах, но и создают риск выхода технологий из-под контроля.
Он подчеркнул, что Пекин
выступает против использования преимуществ ИИ и других передовых технологий для достижения абсолютного военного превосходства или подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран.
Цзян Бинь добавил, что Китай готов сотрудничать с другими странами для развития многостороннего управления ИИ с центральным участием ООН
, усиления мер по предотвращению и контролю рисков и обеспечения того, чтобы технологии ИИ всегда развивались в направлении, которое бы способствовало прогрессу человеческой цивилизации.
Американский научно-фантастический боевик 1984 года "Терминатор" рассказывает историю противостояния между людьми и враждебным искусственным интеллектом в будущем. Терминатор — киборг-андроид, посланный в прошлое с целью его изменения для того, чтобы помочь машинам победить человечество в будущем.