Рейтинг@Mail.ru
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 11.03.2026 (обновлено: 15:27 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/terminator-2079905481.html
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью - РИА Новости, 11.03.2026
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью
Неограниченное применение технологий искусственного интеллекта в военных целях может привести к тому, что события, показанные в американском фильме... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:36:00+03:00
2026-03-11T15:27:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150145/03/1501450360_0:0:1419:798_1920x0_80_0_0_f9e22b92d4ea400265273c6b6df49843.jpg
https://ria.ru/20260304/ai-2078274536.html
https://ria.ru/20260206/mask-2072587938.html
https://ria.ru/20260213/glava-2074241744.html
китай
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150145/03/1501450360_120:0:1184:798_1920x0_80_0_0_8a04069994cde46af08a5d460565cdb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ближний восток, сша, оон
В мире, Китай, Ближний Восток, США, ООН
В Китае допустили, что события фильма "Терминатор" станут реальностью

МО КНР: бесконтрольное развитие ИИ может привести к появлению Терминатора

© Orion Pictures, 1984Кадр из фильма "Терминатор" (1984)
Кадр из фильма Терминатор (1984) - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Orion Pictures, 1984
Кадр из фильма "Терминатор" (1984)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Неограниченное применение технологий искусственного интеллекта в военных целях может привести к тому, что события, показанные в американском фильме "Терминатор", станут реальностью, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке писала, что США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Люди бессильны": Пентагон заполучил оружие, с которым не сможет совладать
4 марта, 08:00
"Дистопия, изображенная в американском фильме "Терминатор", однажды может стать реальностью", — сказал он, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.
По словам Цзян Биня, неограниченное применение ИИ в военных целях, использование ИИ как инструмента нарушения суверенитета других государств, а также предоставление алгоритмам возможности решать вопрос жизни и смерти не только подрывают этические нормы и ответственность в войнах, но и создают риск выхода технологий из-под контроля.
Он подчеркнул, что Пекин выступает против использования преимуществ ИИ и других передовых технологий для достижения абсолютного военного превосходства или подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов
6 февраля, 02:03
Цзян Бинь добавил, что Китай готов сотрудничать с другими странами для развития многостороннего управления ИИ с центральным участием ООН, усиления мер по предотвращению и контролю рисков и обеспечения того, чтобы технологии ИИ всегда развивались в направлении, которое бы способствовало прогрессу человеческой цивилизации.
Американский научно-фантастический боевик 1984 года "Терминатор" рассказывает историю противостояния между людьми и враждебным искусственным интеллектом в будущем. Терминатор — киборг-андроид, посланный в прошлое с целью его изменения для того, чтобы помочь машинам победить человечество в будущем.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
 
В миреКитайБлижний ВостокСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала