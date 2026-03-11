Рейтинг@Mail.ru
Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 11.03.2026 (обновлено: 10:16 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/terapevt-2079837889.html
Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов
Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов - РИА Новости, 11.03.2026
Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов
Повышенная температура тела не всегда означает начало ОРВИ, она может сигнализировать об эмоциональном перенапряжении, гормональных изменениях и даже о развитии РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:30:00+03:00
2026-03-11T10:16:00+03:00
общество
здоровье
россия
татьяна подщипкова
температура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_0:124:2398:1473_1920x0_80_0_0_4b077f1db004ccfe30965659120492d2.jpg
https://ria.ru/20260308/vrach-2079320223.html
https://ria.ru/20260305/zdorove-2078635177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_135:0:2263:1596_1920x0_80_0_0_ff9947b3a3468564554e680d7ba96495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, россия, татьяна подщипкова, температура
Общество, Здоровье, Россия, Татьяна Подщипкова, Температура
Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов

Терапевт Подщипкова: жар без симптомов может оказаться признаком гриппа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 11 мар — РИА Новости. Повышенная температура тела не всегда означает начало ОРВИ, она может сигнализировать об эмоциональном перенапряжении, гормональных изменениях и даже о развитии аутоиммунных заболеваний, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.
«

"Температура — это защитная реакция организма. Когда иммунитет замечает "врага" (вирус, бактерию, воспаление), он повышает температуру тела, чтобы замедлить размножение микробов. Но не всегда дело в инфекции, причин может быть больше", — пояснила врач.

Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
8 марта, 06:09
Специалист отметила, что жар без симптомов может оказаться первым признаком начинающегося гриппа. Температура поднимается за 1-2 дня до появления насморка или боли в горле. Помимо инфекций, температура может подняться из-за перегрева на солнце или в сауне — в этом случае жаропонижающие бесполезны, помогают отдых и прохладный душ. Стресс и недосып способны вызвать "психогенную температуру" до 37,5 градуса. У женщин причины могут крыться в гормональных изменениях: цикл, беременность или климакс.
«

"Иногда воспаление развивается "тихо": почки, зубы. Боль может быть слабой или отсутствовать, а температура уже есть. Некоторые препараты и вакцинация могут вызывать временное повышение температуры — это нормальная реакция иммунитета. К этой же категории относятся и антидепрессанты", — рассказала Татьяна Подщипкова.

Также собеседница агентства подчеркнула, если температура держится неделями и причина ее повышения неясна, врач может проверить пациента на наличие аутоиммунных процессов, хронических инфекций, в числе которых туберкулез, и проблемы с кровью. Данные заболевания встречаются реже, но требуют обследования.
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна
5 марта, 05:00
 
ОбществоЗдоровьеРоссияТатьяна ПодщипковаТемпература
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала