Врач раскрыла, о чем говорит повышенная температура без других симптомов

ТУЛА, 11 мар — РИА Новости. Повышенная температура тела не всегда означает начало ОРВИ, она может сигнализировать об эмоциональном перенапряжении, гормональных изменениях и даже о развитии аутоиммунных заболеваний, рассказала РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.

"Температура — это защитная реакция организма. Когда иммунитет замечает "врага" (вирус, бактерию, воспаление), он повышает температуру тела, чтобы замедлить размножение микробов. Но не всегда дело в инфекции, причин может быть больше", — пояснила врач.

Специалист отметила, что жар без симптомов может оказаться первым признаком начинающегося гриппа. Температура поднимается за 1-2 дня до появления насморка или боли в горле. Помимо инфекций, температура может подняться из-за перегрева на солнце или в сауне — в этом случае жаропонижающие бесполезны, помогают отдых и прохладный душ. Стресс и недосып способны вызвать "психогенную температуру" до 37,5 градуса. У женщин причины могут крыться в гормональных изменениях: цикл, беременность или климакс.