В центре и на востоке Тегерана сработали системы ПВО
Средства противовоздушной обороны были задействованы в центральной и восточной части столицы Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:26:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Средства ПВО были задействованы в центральной и восточной частях Тегерана