По зданию банка в Тегеране нанесен удар
По зданию банка в Тегеране нанесен удар
Израильский авиаудар был нанесен по зданию банка в Тегеране, в результате чего погиб один сотрудник, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 11.03.2026
