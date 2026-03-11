Рейтинг@Mail.ru
По зданию банка в Тегеране нанесен удар - РИА Новости, 11.03.2026
05:01 11.03.2026
По зданию банка в Тегеране нанесен удар
По зданию банка в Тегеране нанесен удар
Израильский авиаудар был нанесен по зданию банка в Тегеране, в результате чего погиб один сотрудник, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
По зданию банка в Тегеране нанесен удар

При ударе по зданию банка в Тегеране погиб сотрудник

© REUTERS / Majid AsgaripourПоследствия удара по Тегерану
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Последствия удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Израильский авиаудар был нанесен по зданию банка в Тегеране, в результате чего погиб один сотрудник, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Израильский авиаудар был нанесен по зданию банка в иранской столице, в результате чего погиб один сотрудник", - говорится в сообщении телеканала.
