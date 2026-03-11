Рейтинг@Mail.ru
Малый театр попросил заранее распечатывать билеты из-за проблем со связью
Культура
 
16:56 11.03.2026
Малый театр попросил заранее распечатывать билеты из-за проблем со связью
Малый театр попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за ограничений связи в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 11.03.2026
москва
москва, малый театр, государственный кремлевский дворец
Малый театр попросил заранее распечатывать билеты из-за проблем со связью

Историческое здание московского Малого театра
Историческое здание московского Малого театра. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Малый театр попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за ограничений связи в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале театра.
"Дорогие зрители! В связи с перебоями в работе мобильного интернета в центре Москвы просим вас по возможности распечатывать электронные билеты или заблаговременно сохранять их на телефон. Убедитесь, что вы сохранили билеты именно в память вашего устройства, а не в облачное хранилище", - говорится в сообщении.
К новым мерам также присоединились театр Вахтангова, МХТ им. А. П. Чехова и Государственный Кремлевский Дворец.
С 7 марта москвичи жалуются на плохую связь и мобильный интернет в центре столицы, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
