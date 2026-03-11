https://ria.ru/20260311/teatr-2080013779.html
Малый театр попросил заранее распечатывать билеты из-за проблем со связью
Малый театр попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за ограничений связи в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 11.03.2026
