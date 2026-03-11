https://ria.ru/20260311/tatarstan-2079966232.html
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности, введенный в Татарстане в 14.04 мск, отменен, сообщило ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 11.03.2026
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя 14 минут