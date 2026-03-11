https://ria.ru/20260311/tatarstan-2079958605.html
В Татарстане ввели режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности введен в Татарстане, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 11.03.2026
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
