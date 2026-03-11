Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: не менее 25 супертанкеров направляются в саудовский порт Янбу
16:04 11.03.2026
Bloomberg: не менее 25 супертанкеров направляются в саудовский порт Янбу
Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Саудовской Аравии в Красном море для загрузки нефти, избегая прохода через Ормузский пролив на фоне обостренной... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
саудовская аравия
ормузский пролив
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, саудовская аравия, ормузский пролив, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Ормузский пролив, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Саудовской Аравии в Красном море для загрузки нефти, избегая прохода через Ормузский пролив на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Флотилия из не менее 25 супертанкеров направляется в саудовский порт Янбу в Красном море, поскольку королевство спешит доставить свою нефть на рынок после того, как война с Ираном приостановила судоходство через Ормузский пролив", - пишет агентство.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Согласно данным отслеживания судов, на которые ссылается Блумберг, этот флот даст Саудовской Аравии отгрузить из порта 50 миллионов баррелей нефти, что в случае успеха, станет важным шагом по смягчению последствий перебоев в поставке энергоресурсов из Персидского залива.
Собранные агентством данные включают в себя суда, которые указали порт Янбу своим пунктом назначения в течение последних двух дней. Реальный размер флота может быть больше, так как иногда танкеры не раскрывают конечной точки из соображений безопасности, особенно в периоды конфликтов, добавляет Bloomberg.
Саудовская Аравия, как отмечает агентство, спешит увеличить объемы поставок по экспортному маршруту в обход Ормузского пролива, через который королевство и другие страны Персидского залива не могут перевозить нефть с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
Блумберг также указывает, что ОАЭ работают над увеличением экспорта нефти по трубопроводу от своих основных месторождений до порта Фуджейра, минуя пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
 
