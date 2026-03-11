Bloomberg: не менее 25 супертанкеров направляются в саудовский порт Янбу

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Саудовской Аравии в Красном море для загрузки нефти, избегая прохода через Ормузский пролив на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Флотилия из не менее 25 супертанкеров направляется в саудовский порт Янбу в Красном море, поскольку королевство спешит доставить свою нефть на рынок после того, как война с Ираном приостановила судоходство через Ормузский пролив", - пишет агентство.
Согласно данным отслеживания судов, на которые ссылается Блумберг, этот флот даст Саудовской Аравии отгрузить из порта 50 миллионов баррелей нефти, что в случае успеха, станет важным шагом по смягчению последствий перебоев в поставке энергоресурсов из Персидского залива.
Собранные агентством данные включают в себя суда, которые указали порт Янбу своим пунктом назначения в течение последних двух дней. Реальный размер флота может быть больше, так как иногда танкеры не раскрывают конечной точки из соображений безопасности, особенно в периоды конфликтов, добавляет Bloomberg.
Саудовская Аравия, как отмечает агентство, спешит увеличить объемы поставок по экспортному маршруту в обход Ормузского пролива, через который королевство и другие страны Персидского залива не могут перевозить нефть с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Блумберг также указывает, что ОАЭ работают над увеличением экспорта нефти по трубопроводу от своих основных месторождений до порта Фуджейра, минуя пролив.
Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
