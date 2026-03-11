Bloomberg: не менее 25 супертанкеров направляются в саудовский порт Янбу

Собранные агентством данные включают в себя суда, которые указали порт Янбу своим пунктом назначения в течение последних двух дней. Реальный размер флота может быть больше, так как иногда танкеры не раскрывают конечной точки из соображений безопасности, особенно в периоды конфликтов, добавляет Bloomberg.