Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
11:35 11.03.2026
Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе
Около десяти нефтяных танкеров на данный момент проходят через Ормузский пролив, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
сша
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Суда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около десяти нефтяных танкеров на данный момент проходят через Ормузский пролив, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Согласно данным портала по отслеживанию судов в реальном времени, сейчас через пролив проходят порядка десятка танкеров для перевозки нефтепродуктов, курсирующих под флагами разных стран. Также насчитывается более десяти сухогрузов, которые следуют через пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 07:29
 
В миреСШАИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
