Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе
Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе
Около десяти нефтяных танкеров на данный момент проходят через Ормузский пролив, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:35:00+03:00
в мире
сша
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ормузский пролив
Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе
