Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе

Согласно данным портала по отслеживанию судов в реальном времени, сейчас через пролив проходят порядка десятка танкеров для перевозки нефтепродуктов, курсирующих под флагами разных стран. Также насчитывается более десяти сухогрузов, которые следуют через пролив.