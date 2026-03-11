Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции - РИА Новости, 11.03.2026
Туризм
 
16:12 11.03.2026
В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции
В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции - РИА Новости, 11.03.2026
В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции
Туристка из крымского города Саки Екатерина Панова впала в кому в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.03.2026
В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции

РИА Новости: в Таиланде туристка из Крыма впала в кому после удаления зуба

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Туристка из крымского города Саки Екатерина Панова впала в кому в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, сообщила РИА Новости представитель российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Панова вместе с сестрой отдыхали в Паттайе.
«
"Екатерине из-за флюса прошлось удалять зуб мудрости. Операцию провели в одной из местных больниц по страховке, но затем возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса. Девушка потеряла сознание и впала в кому", - сказала Шерстобоева.
По ее словам, Екатерина - инвалид-колясочник — госпитализирована в госпиталь Чонбури.
"Девушка находится без сознания уже несколько дней. Слава Богу, у нее работают почки, значит надежда есть. Срок лечения по страховке закончился. Улететь домой сестры не могут, так как Катя нетранспортабельна", - сказал Шерстобоева.
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россиянка, попавшая в ДТП в районе Паттайи, вышла из комы
18 февраля, 19:15
 
ТуризмТаиландСаки (Крым)ПаттайяРеспублика КрымРоссия
 
 
