В Таиланде туристка из Крыма впала в кому после операции

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Туристка из крымского города Саки Екатерина Панова впала в кому в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости, сообщила РИА Новости представитель российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

"Екатерине из-за флюса прошлось удалять зуб мудрости. Операцию провели в одной из местных больниц по страховке, но затем возникли осложнения в виде высокой температуры и сепсиса. Девушка потеряла сознание и впала в кому", - сказала Шерстобоева.

"Девушка находится без сознания уже несколько дней. Слава Богу, у нее работают почки, значит надежда есть. Срок лечения по страховке закончился. Улететь домой сестры не могут, так как Катя нетранспортабельна", - сказал Шерстобоева.