08:52 11.03.2026
Россиянке, арестованной в Таиланде, грозит до трех лет тюрьмы
Россиянке, арестованной в Таиланде, грозит до трех лет тюрьмы
Россиянке, арестованной в Таиланде, грозит до трех лет тюрьмы

Арестованной в Таиланде россиянке грозит до 3 лет тюрьмы за нелегальную работу

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции с наручниками
Сотрудник полиции с наручниками. Архивное фото
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Россиянке, арестованной в таиландской Паттайе по обвинению в нелегальной работе в качестве косметолога и оказание косметологических услуг без лицензии, может грозить до 3 лет тюрьмы, следует из анализа соответствующих статей таиландского законодательства, проведенного РИА Новости.
Ранее иммиграционная полиция таиландской провинции Чонбури, в состав которой входит Паттайя, сообщила об аресте тридцатичетырехлетней гражданки России Анастасии Тыльцевой по обвинениям в нелегальной трудовой деятельности в качестве косметолога и нелегальном оказании медицинских услуг.
Сотрудники полиции допрашивают россиянку, подозреваемую в нелегальной деятельности в гостиничной сфере - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Таиланде задержали двоих россиян
2 декабря 2025, 15:21
Профессия косметолога – одна из запрещенных профессий для иностранных граждан в Таиланде, наряду с профессиями водителя по найму, водителя такси, врача любого профиля (за исключением консультативных должностей в медучреждениях с разрешения властей – ред.) и других. Кроме того, у арестованной россиянки не было официального таиландского разрешения на работу, что так же означает, что ее деятельность была нелегальной.
После изменений, внесенных в иммиграционное законодательство Таиланда и таиландский кодекс законов о труде в 2018 году, первый эпизод нелегальной трудовой деятельности иностранца больше не наказывается тюремным заключением, как это было ранее, но при рецидиве вступает в силу уголовная ответственность.
Так как россиянка арестована по такому обвинению впервые, ей грозит небольшой административный штраф и депортация из Таиланда в Россию с внесением в "черный список" иммиграционной полиции, запрещающий въезд в Таиланд на длительный срок, вплоть до постоянного запрета.
Медицинские и приравненные к ним косметологические услуги, оказываемые без официальной государственной регистрации и лицензии, в случае, если следствие докажет, что арестованная производила косметологические процедуры, напрямую связанные со здоровьем клиентов, наказываются по закону Таиланда о медицинской профессии 1982 года тюремным заключением сроком до 3 лет и штрафом в размере до 30 000 таиландских бат (950 долларов). В случае оказания косметологических услуг, совмещенного с продажей клиентам несертифицированных в Таиланде косметических средств и препаратов, правонарушитель может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 5 лет.
Если суд приговорит арестованную россиянку к тюремному сроку по второму обвинению, депортация по первому обвинению последует только после окончания отбытия срока или освобождения по амнистии.
Гражданин России, задержанный полицией Таиланда на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе
19 сентября 2024, 20:31
 
