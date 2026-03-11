Россиянке, арестованной в Таиланде, грозит до трех лет тюрьмы

БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Россиянке, арестованной в таиландской Паттайе по обвинению в нелегальной работе в качестве косметолога и оказание косметологических услуг без лицензии, может грозить до 3 лет тюрьмы, следует из анализа соответствующих статей таиландского законодательства, проведенного РИА Новости.

Ранее иммиграционная полиция таиландской провинции Чонбури , в состав которой входит Паттайя , сообщила об аресте тридцатичетырехлетней гражданки России Анастасии Тыльцевой по обвинениям в нелегальной трудовой деятельности в качестве косметолога и нелегальном оказании медицинских услуг.

Профессия косметолога – одна из запрещенных профессий для иностранных граждан в Таиланде , наряду с профессиями водителя по найму, водителя такси, врача любого профиля (за исключением консультативных должностей в медучреждениях с разрешения властей – ред.) и других. Кроме того, у арестованной россиянки не было официального таиландского разрешения на работу, что так же означает, что ее деятельность была нелегальной.

После изменений, внесенных в иммиграционное законодательство Таиланда и таиландский кодекс законов о труде в 2018 году, первый эпизод нелегальной трудовой деятельности иностранца больше не наказывается тюремным заключением, как это было ранее, но при рецидиве вступает в силу уголовная ответственность.

Так как россиянка арестована по такому обвинению впервые, ей грозит небольшой административный штраф и депортация из Таиланда в Россию с внесением в "черный список" иммиграционной полиции, запрещающий въезд в Таиланд на длительный срок, вплоть до постоянного запрета.

Медицинские и приравненные к ним косметологические услуги, оказываемые без официальной государственной регистрации и лицензии, в случае, если следствие докажет, что арестованная производила косметологические процедуры, напрямую связанные со здоровьем клиентов, наказываются по закону Таиланда о медицинской профессии 1982 года тюремным заключением сроком до 3 лет и штрафом в размере до 30 000 таиландских бат (950 долларов). В случае оказания косметологических услуг, совмещенного с продажей клиентам несертифицированных в Таиланде косметических средств и препаратов, правонарушитель может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 5 лет.