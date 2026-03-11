В Таиланде арестовали россиянку, работавшую нелегально

БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Тридцатичетырехлетняя гражданка России Анастасия Тыльцева арестована иммиграционной полицией таиландского курортного города Паттайя по обвинению в нелегальной трудовой деятельности в качестве косметолога и нелегальном оказании медицинских услуг, сообщает в среду управление иммиграционной полиции по провинции Чонбури, в состав которой входит город Паттайя.
"Гражданка России Анастасия Тыльцева арестована сотрудниками отдела иммиграционной полиции по городу Паттайя, округ Бангламунг, провинции Чонбури по обвинению в осуществлении трудовой деятельности в качестве косметолога без соответствующего разрешения государственных органов и нелегальном оказании медицинских услуг без государственной лицензии", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что арест был произведен по месту жительства гражданки РФ в городе Паттайя, и что ранее иммиграционные власти получили сигнал о нелегально работающей иностранной гражданке.
К сообщению иммиграционной полиции провинции Чонбури приложены фотографии с места ареста и скриншоты социальных сетей арестованной, в которых она позиционирует себя как практикующий косметолог.
В последние годы полиция Таиланда в курортных зонах страны все чаще выявляет правонарушения иностранцев с помощью анализа контента социальных сетей, в том числе на русском языке. В русскоязычных группах Паттайи, Пхукета, острова Самуи и других туристических зон нередко публикуются объявления граждан РФ, занимающихся нелегальным с точки зрения таиландского законодательства оказанием услуг российским экспатам и туристам.
Профессия косметолога входит в Таиланде в список профессий, запрещенных для иностранных граждан. Оказание медицинских и косметологических услуг без государственной лицензии также является в стране правонарушением.
