Мать бойца, державшего оборону у Гришино, долго не могла связаться с сыном

САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что долго не могла связаться с сыном и не знала, живой ли он.

"У меня не было связи, пока его не нашли. Я только с комбатом до этого созванивалась. Он говорит: на задании. Я очень рада, что мой Сережа живой", - сказала Ярашева.