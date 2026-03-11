Рейтинг@Mail.ru
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, долго не могла связаться с сыном - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 11.03.2026 (обновлено: 15:31 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/syn-2079919595.html
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, долго не могла связаться с сыном
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, долго не могла связаться с сыном - РИА Новости, 11.03.2026
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, долго не могла связаться с сыном
Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что долго не РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:12:00+03:00
2026-03-11T15:31:00+03:00
донецкая народная республика
россия
самара
владимир путин
денис пушилин
вячеслав федорищев
сергей ярашев (герой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575179_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_e9ea5329faba37e809eb63eaff49eea1.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079777273.html
донецкая народная республика
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575179_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_6854b77f3210b828ec027e70d7499f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, самара, владимир путин, денис пушилин, вячеслав федорищев, сергей ярашев (герой россии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Самара, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вячеслав Федорищев, Сергей Ярашев (Герой России)
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, долго не могла связаться с сыном

РИА Новости: мать бойца, державшего оборону у Гришино, не могла связаться с ним

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что долго не могла связаться с сыном и не знала, живой ли он.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Глава государства дал поручение подготовить указ о награждении бойца звездой Героя России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь.
"У меня не было связи, пока его не нашли. Я только с комбатом до этого созванивалась. Он говорит: на задании. Я очень рада, что мой Сережа живой", - сказала Ярашева.
Она уточнила, что сын после окончания срочной службы подписал контракт и в ноябре 2025 года отправился на СВО, но её об этом не предупредил. О том, что Сергей в Донбассе, по словам Ярашевой, она узнала от его невесты.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя
10 марта, 18:45
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияСамараВладимир ПутинДенис ПушилинВячеслав ФедорищевСергей Ярашев (Герой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала